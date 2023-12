Il forte vento che sta soffiando su gran parte d’Italia, ad Arezzo ha fatto cadere un albero su un’auto in transito fortunatamente non provocando conseguenze alla persona che si trovava nell’auto.

Albero cade su auto in transito ad Arezzo

I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in viale Santa Margherita per soccorrere la persona che si trovava intrappolata all’interno della vettura. I pompieri hanno provveduto a rimuovere la pianta per poter poi ripristinare la normale viabilità. La caduta è avvenuta alle 13,15 di oggi, sabato 2 dicembre. Chi era in zona ha descritto la caduta dell’arbusto raccontato di aver sentito come un botto. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco si sono recati anche i medici del 118.