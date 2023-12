Previsioni meteo prossime ore. Il caldo anomalo registrato al Centro e Sud Italia ha le ore contate. In arrivo neve, prevista anche in pianura nelle Regioni del Nord. Con l’arrivo di dicembre arriva il freddo polare già nel primo weekend del mese. Tendenza che verrà confermata anche nella settimana dell’Immacolata.

Previsioni meteo, in Nord Italia arrivano correnti molto fredde dall’Artico

Secondo 3BMeteo, la perturbazione in azione sul Nord Italia è provocata da un vortice ciclonico alimentato da correnti molto fredde che arrivano dall’Artico. Queste correnti provocheranno nuove piogge, neve e diffuso maltempo che si estenderà poi alle regioni centro meridionali. Nella settimana che porterà all’Immacolata ci sarà forte vento ed un importante calo termico.

Domenica 3 dicembre brusco calo delle temperature

Domenica 3 sarà contraddistinta da un brusco calo delle temperature. Il tempo sarà buono ma si prevede un significativo abbassamento delle temperature specialmente nel Centro-Nord, calo che potrà essere anche di 15 gradi. I valori notturni e mattutini saranno nettamente al di sotto dello zero. Sulle regioni meridionali e lungo la fascia adriatica centrale ci sarà l’unico “disturbo” meteorologico: potrà cadere la neve anche a quote relativamente basse.

L‘aria fredda si è intanto addossata all’arco alpino. E la quota neve interessa (per ora) solo e a tratti, Alpi e Prealpi tra Lombardia e Triveneto, fino a quote di alta collina. Da segnalare anche venti molto forti con raffiche fino a 100kmh che stanno soffiando tra l’Appennino centro settentrionale e il medio alto Adriatico fino al litorale con punte fino a 140kmh in alta montagna sopra ai 1300/1500m.

Molti danni e alberi abbattuti vengono segnalati sull’Emilia Romagna (sono almeno 350 gli interventi dei Vigili del Fuoco) e nelle Marche. Vento forte non risparmia anche l’alto e medio Tirreno: a Roma forte vento, a Livorno le onde alte 4 metri hanno bloccato l’attività del porto.

Il meteo sabato 2 dicembre

Vediamo nell0 specifico che tempo farà da sabato 2 dicembre a lunedì 4 dicembre. Sabato sarà una mattinata ancora piovosa in Lombardia e al Nordovest, con neve a quote via via più basse. Pomeriggio con maltempo solo sul Triveneto.

Al Centro la giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio al mattino. Il tempo sarà soleggiato altrove. Al Sud il tempo sarà un po’ instabile soltanto sulle coste della Campania.

Altrove avremo un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Calo termico.

Meteo domenica 3 dicembre

Nord: Soffiano venti freddi sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e un cielo sereno e limpido.

Centro: Venti freddi provocano instabilità sui versanti adriatici dove ci saranno sporadiche precipitazioni, sarà soleggiato altrove.

Sud: Soffiano venti da nord freddi e così la giornata sarà contraddistinta da un tempo un po’ instabile sui versanti tirrenici, sole altrove.

Meteo lunedì 4 dicembre

Al Nord arriva una perturbazione atlantica. Dal pomeriggio giungeranno precipitazioni al nordovest, nevose fino in pianura. Clima gelido.

Centro: La pressione è in diminuzione, ma nonostante ciò la giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso in Sicilia e Sardegna, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima più freddo.

