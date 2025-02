Steve Bannon è al centro di una nuova controversia. L’ex collaboratore di Donald Trump è stato ripreso mentre faceva quello che molti hanno interpretato come un saluto nazista. È accaduto durante il suo discorso al Cpac (Conservative Political Action Conference), il raduno dei conservatori americani che si è tenuto a Washington.

Prima di Bannon, a fare il saluto romano era stato Elon Musk durante la cerimonia di insediamento di Trump. Il gesto aveva scatenato una tempesta di critiche sui social, con molti utenti che lo avevano accusato di aver mostrato apertamente simpatie estremiste.

Bannon è noto per le sue posizioni populiste e nazionaliste. Nei giorni scorsi aveva apertamente dichiarato che “la conquista dell’Europa da parte del movimento Maga inizia dalle elezioni in Germania” attraverso il voto per il controverso partito di estrema destra Afd, Alternative for Deutschland.

Bardella del Rassemblent National annulla il suo intervento

Il presidente del Rassemblement National di Marine Le Pen, Jordan Bardella, ha deciso di annullare il suo discorso alla convention dei conservatori a Washington, dopo il “gesto nazista” di Steve Bannon. Il fedelissimo di Marine Le Pen doveva prendere la parola a Washington alla convention conservatrice. Bardella, si legge in una nota del Rassemblement National, ha tuttavia ”deciso di annullare l’intervento” dopo un ”gesto facente riferimento all’ideologia nazista”, da parte dell’ex stratega di Donald Trump.