Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri a Torino per una violenta rapina avvenuta il 7 giugno scorso nel quartiere Mirafiori sud, dove un uomo di 40 anni è stato aggredito, picchiato e rapinato in strada. Secondo quanto ricostruito, la vittima, un cittadino camerunense residente in Francia, aveva dato appuntamento ai quattro per concludere alcuni affari. Durante l’incontro, però, gli aggressori avrebbero tentato di costringerlo a salire su un’auto. L’uomo, dopo essersi rifiutato, è stato colpito con pugni e calci, stordito e immobilizzato con un taser.

Il video della rapina

L’aggressione si è poi interrotta grazie all’intervento di una residente. I quattro erano riusciti comunque a fuggire con circa 270 euro, documenti, carta di credito, monili d’oro e un cellulare. Le indagini dei carabinieri della compagnia Torino Mirafiori hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei quattro indagati.