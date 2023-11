Scontri e disordini in centro a Napoli tra polizia e ultras della Union Berlino. Ci sono stati, infatti, momenti di tensione tra circa duecento ultras tedeschi e le forze dell’ordine che hanno cercato di contenerli.

Scontri tra polizia e ultras Union Berlino a Napoli

I tafferugli si sono scatenati in particolare in corso Umberto e via Medina, non lontano dalla Questura, mentre a Piazza Dante, nel centro storico di Napoli, ci sono stati lanci di fumogeni e petardi da parte dei sostenitori dell’Union, mentre polizia e carabinieri hanno risposto con dei lacrimogeni. Il gruppo si è ritrovato infine in piazza Garibaldi, a ridosso della stazione ferroviaria, dove i tifosi ospiti alloggiano in alcuni alberghi della zona. Oggi, mercoledì 8 novembre, è previsto l’arrivo di altri sostenitori dalla capitale tedesca. Per la giornata di oggi si temono ulteriori scontri. Per evitare eventuali contatti tra tifoserie opposte, non è esclusa la chiusura di alcune stazioni della metropolitana già a partire dal primo pomeriggio. Previsti 2400 tifosi nel settore ospiti, si teme per l’arrivo di centinaia di tedeschi senza biglietto.

All’andata in Germania non c’erano state avvisaglie anche se un contatto c’era stato in metropolitana. I napoletani sono gemellati con l’altra squadra della capitale tedesca, l’Hertha Berlino.

Il video degli scontri