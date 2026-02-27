Tenta di rapire una donna ma il cane di lei lo azzanna e salva la sua padrona. L’episodio si è verificato a Polinyà del Xúquer, in provincia di Valencia, dove solo la prontezza dell’animale domestico ha sventato un tentativo di sequestro. La Guardia Civil ha arrestato quattro persone, ritenute membri di un gruppo criminale organizzato.

Tutto è accaduto la sera del 30 ottobre scorso, quando la vittima ha iniziato a sentire dei rumori sospetti alla porta di casa. Una volta aperta la porta dell’abitazione, si è trovata davanti un uomo che l’ha aggredita, entrando all’interno. Il malvivente, che aveva un accento est europeo, l’ha presa per un braccio, obbligandola a seguirlo.

Ma ecco che il cane della donna ha morso l’uomo alla gamba, liberando la padrona. La vittima è rimasta comunque ferita alle labbra, alle braccia e al gomito. L’uomo e i suoi complici sono stati individuati e arrestati dalla polizia. Il movente sarebbe di natura economica, perché l’ipotesi era quella di mettere in atto un rapimento per chiedere un riscatto.