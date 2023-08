Un terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito il sud della California, già alle prese con la tempesta Hilary che sta per passare.

Il sisma è stato avvertito a Los Angeles. Qui, i lampadari delle case hanno iniziato a ondeggiare, come testimoniato da diversi video diffusi sui social.

Terremoto California, non ci sono danni significativi: epicentro tra Santa Barbara e Ventura

Dai primi accertamenti effettuati dai pompieri non ci sono stati danni significativi. La conferma arriva dall’US Geological Survey che ha localizzato l’epicentro a Ojai, tra Santa Barbara e Ventura.

La scossa è avvenuta lungo la faglia di Sisar. Lo sceriffo della contea di Ventura, in un post sui social media, conferma che non ci sono danni strutturali ne feriti. Stessa cosa a Los Angeles dove il sisma è stato avvertito molto fortemente, così come in tutte le comunità circostanti.

Le unità dell’aviazione della contea non hanno riportato danni dopo aver sorvolato le dighe del lago Casitas e Matilija e la città di Ojai. Le unità di soccorso di tutte le 106 stazioni sono in “modalità terremoto” e stanno ispezionando le aree di loro competenza. Si cercano eventuali danni a linee elettriche, infrastrutture di trasporto, condomini e grandi siti di raccolta.

Tempesta Hilary sud della California, oggi scuole chiuse a Los Angeles

Il tutto avviene mentre la California si prepara alla tempesta Hilary. Nella giornata di oggi, le scuole saranno chiuse a Los Angeles. La decisione, spiegano le autorità, è dettata da motivi di sicurezza. “Tutto sarà chiuso”, osservando le autorità della città.