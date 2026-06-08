Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre 200. Il sisma si è verificato ad una profondità di circa 67 chilometri con epicentro localizzato vicino alla provincia di Sarangani sull’isola di Mindanao. Il terremoto ha innescato un allarme tsunami per il Pacifico poi rientrato. Il Pacific Tsunami Warning Center (Ptcw) aveva infatti avvertito che onde di tsunami sarebbero state possibili “entro le prossime tre ore” lungo le coste delle Filippine, dell’Indonesia, di Taiwan e fino al Giappone.

La città più colpita dal sisma è General Santos. Oltre al sisma principale la città è stata colpita da una serie di scosse di assestamento con la più forte di magnitudo 6.5 sulla scala Richter.

I danni a General Santos

Video pubblicati sui social media mostravano un centro commerciale con un fast food Jollibee ridotto in macerie a General Santos. Diversi edifici residenziali sono crollati e numerose strutture hanno riportato danni. Per diverse ore i soccorritori hanno lavorato senza sosta nelle aree più colpite per individuare eventuali dispersi e assistere le persone coinvolte.