God save Anita Le Brun, pasionaria senior della libertà di spritz e della non negoziabilità del diritto all’apertitivo, ideologa sorridente dell'”happy hour” come forma di socialità virtuosa e a prezzi calmierati.

Nonna di cinque nipoti, ha sempre amato un buon bicchiere di vino bianco all’ora dell’aperitivo con la sua famiglia.

“Happy Hour dei nonni”

Anita, 82 anni e non sentirli, è rimasta tuttavia incredula quando, l’anno scorso, ha scoperto che la casa di riposo in cui si era trasferita, in Minnesota, non poteva servire alcolici ai residenti perché priva della necessaria licenza.

Così la signora ha accettato di diventare il volto e la voce di una campagna per modificare la legge. Dopo aver testimoniato due volte davanti all’assemblea legislativa statale, questa settimana ha brindato con il governatore democratico Tim Walz in occasione della firma del provvedimento, soprannominato la legge dell’ “Happy Hour dei nonni”, proprio nella struttura in cui vive.

La legge, entrata in vigore questo mese, consente alle case di riposo e alle strutture di residenza assistita dello Stato di servire alcolici ai residenti e ai loro ospiti in occasione di eventi speciali senza bisogno di una licenza, a condizione che le autorità vengano informate in anticipo.

L’alcool nelle case di riposo

“Sono molto orgogliosa, perché tutti ne sono entusiasti”, ha dichiarato Le Brun, aggiungendo che gli altri residenti consideravano le restrizioni “ridicole”.

Il tentativo di una casa di riposo di regolamentare il consumo di alcol ha fatto notizia il mese scorso, quando la star di TikTok Lillian Droniak, 96 anni e nota a 15,1 milioni di follower, ha condiviso una lettera ricevuta dalla direzione della struttura in cui risiede, in Connecticut.

Nella missiva le veniva intimato di smettere di organizzare feste e offrire alcolici agli altri ospiti nella sua stanza.