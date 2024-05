Tesla mostra il robot Optimus mentre lavora in fabbrica VIDEO

Tesla ha diffuso il video di un suo robot umanoide, Optimus, mentre inserisce con precisione delle celle delle batterie in un contenitore. Eleon Musk, su X, ha poi spiegato che non c’è nessun limite al valore dei suoi robot, che la produzione non sarà così veloce ma che comunque aumenterà, e non poco, da qui al 2030. E in futuro il prezzo dei robot, con una produzione di massa, potrebbe scendere ed essere più alla portata di tutti. Insomma, i robot dalla fattezze umane tanto immaginati nei film stanno diventando sempre più reali. Resta da capire quanto impatteranno sul mondo del lavoro. La vera domanda è: riusciremo a gestire il tutto?