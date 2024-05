La Chiesa cattolica negli Stati Uniti, o una parte dei suoi fedeli e sacerdoti, sta tornando al passato. Alla generazione di cattolici che hanno abbracciato l’ondata di modernizzazione innescata negli anni ’60 dal Vaticano II, sta subentrando una nuova generazione che crede che la Chiesa sia stata distorta dal cambiamento, con la promessa di salvezza eterna sostituita da Messe con chitarra, dispense alimentari parrocchiali e disinvolta indifferenza verso Dottrina della Chiesa.

I preti progressisti che hanno dominato la Chiesa americana negli anni successivi al Vaticano II hanno ora tra i 70 e gli 80 anni. Molti sono in pensione. Alcuni sono morti. I preti più giovani, mostrano i sondaggi, sono molto più tradizionalisti.

La Associated Press ha dedicato al tema un lungo articolo di Tim Sullivan, che ha coperto i quattro angoli degli Usa per capire il fenomeno. Fa riscontro quanto si può verificare a Roma, nella chiesa della SS.ma Trinità dei Pellegrini, vicino a dove abitava San Paolo 2 mila anni fa quando era ai domiciliari a Roma. La domenica la chiesa è sempre piena di giovani stranieri, famiglie con bambini e donne col velo.

Così è in America. Sono in tanti, rileva Sullivan, ad accogliere questa nuova, vecchia chiesa. Spesso spiccano tra i banchi, con gli uomini in cravatta e le donne a volte con i copricapo di pizzo che sono quasi scomparsi dalle chiese americane più di 50 anni fa.

Col velo erano anche Nilde Iotti e la figlia al funerale laico di Togliatti nel 1964. Altri tempi, altro stile.

Spesso, almeno un paio di famiglie arrivano con quattro, cinque o anche più figli, segnalando la loro adesione al divieto della chiesa sulla contraccezione, che la maggior parte dei cattolici americani ha a lungo ignorato con disinvoltura.

Si confessano regolarmente e aderiscono rigorosamente agli insegnamenti della chiesa. Molti desiderano Messe che echeggino con le tradizioni medievali – più latino, più incenso, più canti gregoriani.

Puoi trovare questa nuova visione dell’America cattolica nelle messe latine a Milwaukee, con i banchi affollati di fedeli anche a mezzogiorno nei giorni feriali. È nelle conferenze tenute nella regione vinicola della California, nelle parrocchie rinvigorite nel Tennessee e nei gruppi di preghiera a Washington, D.C. Ed è in un piccolo college del Kansas costruito su una scogliera sopra il fiume Missouri.

La maggior parte dei preti scambiava le tonache con semplici camicie nere con colletti romani. L’incenso e il latino divennero sempre più rari.

Su alcune questioni Giovanni Paolo II era d’accordo con questi cattolici di mentalità liberale. Si è espresso contro la pena capitale e ha sostenuto i diritti dei lavoratori. Predicava incessantemente il perdono – “l’ossigeno che purifica l’aria dell’odio”. Perdonò il suo potenziale assassino. Ma fu anche intransigente sui dogmi, mettendo in guardia contro il cambiamento e reprimendo i teologi liberali. Ha esortato a ritornare a rituali dimenticati.

I Newman Centers, che servono gli studenti universitari cattolici, sono diventati sempre più popolari. Lo stesso ha fatto FOCUS, un’organizzazione tradizionalista che opera nei campus universitari americani. I media cattolici conservatori sono cresciuti, in particolare la rete televisiva via cavo EWTN, una voce di spicco a favore di una maggiore ortodossia.

Oggi, l’America cattolica conservatrice ha la propria costellazione di celebrità online rivolte ai giovani. C’è sorella Miriam James, una suora sempre sorridente che parla apertamente dei suoi giorni di festa al college. C’è Jackie Francois Angel, che parla con dettagli sorprendentemente franchi di sesso, matrimonio e cattolicesimo.

Anche oggi, i sondaggi mostrano che la maggior parte dei cattolici americani sono lontani dall’ortodossia. La maggior parte sostiene il diritto all’aborto. La stragrande maggioranza usa il controllo delle nascite. Ma sempre più spesso questi cattolici non vanno in chiesa.

Nel 1970, più della metà dei cattolici americani affermava di andare a messa almeno una volta alla settimana. Nel 2022, questa percentuale è scesa al 17%, secondo il CARA, un centro di ricerca affiliato alla Georgetown University. Tra i millennial, il numero è solo del 9%.

Anche se la popolazione cattolica degli Stati Uniti è balzata a oltre 70 milioni, spinta in parte dall’immigrazione dall’America Latina, sempre meno cattolici sono coinvolti nei riti più importanti della chiesa. I battesimi infantili sono scesi da 1,2 milioni nel 1965 a 440.000 nel 2021.

I matrimoni cattolici sono diminuiti di oltre due terzi. La contrazione dei numeri significa che coloro che rimangono nella Chiesa hanno un’influenza enorme rispetto alla popolazione cattolica complessiva.

A livello nazionale, i conservatori dominano sempre più la Conferenza episcopale cattolica degli Stati Uniti e il mondo intellettuale cattolico. Includono tutti, dal filantropo fondatore di Domino’s Pizza a sei dei nove giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Poi c’è il sacerdozio. I giovani preti guidati dalla politica liberale e dalla teologia progressista, così comuni negli anni ’60 e ’70, sono “quasi scomparsi” afferma un rapporto del 2023 del Catholic Project dell’Università Cattolica, basato su un sondaggio condotto su più di 3.500 sacerdoti. I giovani sacerdoti di oggi sono molto più propensi a credere che la Chiesa sia cambiata troppo dopo il Vaticano II, invischiandosi nelle visioni americane in rapido cambiamento sull’argomento. tutto, dai ruoli delle donne alle persone LGBTQ.

Si va dai cattolici che vogliono più incenso, agli aderenti alla messa latina che hanno riportato in vita antiche preghiere che menzionano “il perfido ebreo”. Ci sono sopravvissuti di destra, celebrità esorciste, ambientalisti e una manciata di quasi-socialisti. Ci sono i notiziari cattolici che si scagliano contro il “malvagio entourage” del Vaticano e il prete di una piccola città del Wisconsin che fa risalire il COVID-19 a una profezia centenaria e avverte dell’incombente dittatura.

Il movimento ortodosso ha osservato nervosamente Papa Francesco fin dai primi giorni del suo pontificato, irritato dalle sue opinioni più liberali su questioni come le relazioni gay e il divorzio. Alcuni lo respingono completamente. E il papa è chiaramente preoccupato per l’America. La Chiesa americana ha “un atteggiamento reazionario molto forte”, ha detto a un gruppo di gesuiti l’anno scorso. “Guardare indietro è inutile.”

A prima vista, nulla sembra insolito nel Benedictine College. Studenti preoccuparti dei saggi incompiuti e delle complessità degli appuntamenti. Indossano pantaloncini tagliati nei caldi pomeriggi autunnali. Il calcio è enorme. Il cibo della mensa è mediocre. Ma guarda più in profondità. Perché al Benedictine, l’insegnamento cattolico sulla contraccezione può scivolare nelle lezioni su Platone, e nessuno si sorprende se ti offri volontario per le preghiere delle 3 del mattino.

La pornografia, il sesso prematrimoniale e l’esposizione al sole in costume da bagno sono vietati. Anche se queste regole sembrano precetti di un’epoca passata, ciò non ha impedito agli studenti di affluire in massa ai college benedettini e ad altri college cattolici conservatori. In un momento in cui le iscrizioni ai college statunitensi stanno diminuendo,

L’espansione di Benedictine negli ultimi 15 anni ha incluso quattro nuove residenze, una nuova sala da pranzo e un centro accademico. Si sta costruendo una nuova immensa biblioteca. Il rombo delle macchine edili sembra non fermarsi mai. Le iscrizioni, ora circa 2.200, sono raddoppiate in 20 anni. In un’America profondamente secolarizzata, dove una cultura in continuo mutamento fornisce poche risposte assolute, Benedictine offre la rassicurazione della chiarezza. G

Molto spesso, il discorso qui riecheggia gli scritti di San Tommaso d’Aquino del XIII secolo , che credevano che Dio potesse essere trovato nella verità, nella bontà e nella bellezza. A volte, dicono, ciò significa trovare Dio nei principi rigorosi sulla sessualità. A volte nella bellezza inquietante dei canti gregoriani.