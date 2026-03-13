Nel corso di un programma del mattino dell’emittente pubblica thailandese TPBS, i conduttori hanno deciso di togliersi la giacca in diretta per aderire in modo simbolico alle misure del governo per ridurre i consumi di elettricità. “Il governo sta invitando la popolazione a risparmiare energia. In molti uffici pubblici è stato chiesto di lavorare da casa in smart e in diversi luoghi la temperatura dell’aria condizionata è stata regolata tra i 26 e i 27 gradi, utilizzando anche ventilatori e aprendo le finestre”, ha sottolineato la conduttrice del programma, durante il quale i giornalisti hanno spiegato agli spettatori le iniziative adottate dall’esecutivo per fronteggiare la crisi energetica e le temperature estive sempre più elevate.

“Dato il caldo intenso, agli uomini che normalmente lavorano con giacca e cravatta è stato permesso di toglierle”, ha dichiarato il conduttore Chersan Srisatjang, rivolgendosi poi ai colleghi in studio. “Forse i telespettatori si chiedono perché noi tre indossiamo ancora la giacca. Che facciamo, la togliamo?”. I conduttori hanno poi risposto: “Togliamola e seguiamo le misure”.