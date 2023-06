Tifosi Fiorentina assaltano pub. Sostenitori (si fa per dire) dei Viola, nel pomeriggio hanno assaltato un locale di via Rytirska, nella città vecchia di Praga, a un passo dalla famosa piazza San Venceslao. All’interno del pub si trovavano i tifosi inglesi del West Ham, la squadra che questa sera incontrerà i tifosi Viola nella finale di Conference League. Fuori c’è stato un lancio di sedie ed oggetti, poi la fuga. Alcuni tifosi della Fiorentina sono anche entrati in contatto con i tifosi del West Ham all’interno del pub.

Sul posto si è schierata la Polizia che ha accerchiato il gruppo di tifosi italiani. Sedici persone sono state fermate e identificate. Tutti vestiti in nero, sono stati ammanettati e fatti sdraiare all’interno di un negozio di abbigliamento. A controllarli due agenti in tenuta antisommossa.

Tifosi Fiorentina assaltano pub pieno di sostenitori del West Ham a Pragua: il video

I tifosi fermati sono stati scortati verso la fan zone della Fiorentina, dove si sta spostando tutto il tifo gigliato.

Fiorentina non vincono una coppa dal 1989/90, gli inglesi dal 1975/76

La partita che si giocherà stasera è un appuntamento con la storia per entrambe le formazioni, che tornano a centrare una finale europea a distanza di molti anni: la Viola dalla Coppa Uefa edizione 1989/90, gli inglesi addirittura dal 1975/76 (Coppa delle Coppe).

L’obiettivo degli uomini di Italiano è riportare un trofeo a Firenze dopo la Coppa Italia vinta 22 anni fa ma non solo perché, vincere la Conference, sarebbe l’unica via per accedere alla prossima Europa League, vista l’ottavo posto in classifica che ha chiuso la porta a qualsiasi competizione continentale