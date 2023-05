Quando e a che ora si giocano le finali europee delle italiane: tutto quello che c’è da sapere sulle sfide più attese di Inter, Roma e Fiorentina e dove vedere le finalissime.

Quando si gioca e dove vedere Siviglia-Roma

La prima finale sarà Siviglia-Roma di Europa League, in programma mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Il fischio d’inzio è alle 21. La finale sarà disponibile in diretta tv su DAZN, Sky e in chiaro per tutti su TV8. In streaming il match è invece in diretta su Sky Go, NOW Tv, DAZN e sul sito ufficiale di TV8.

Quando si gioca e dove vedere Fiorentina-West Ham

Mercoledì 7 giugno sarà poi il turno di Fiorentina-West Ham, finale della Conference League, all’Eden Arena di Praga. TV8 trasmetterà in chiaro la finalissima. Il match sarà visibile anche sui canali di Sky Sport e su DAZN. Disponibile anche in livestreaming sul sito di TV8, così come su NOW, Infinity + e SkyGo.

Quando si gioca e dove vedere Manchester City-Inter

Infine, a chiusura della stagione calcistica europea, la finale della Champions League tra Manchester City e Inter, in programma sabato 10 giugno (ore 21), che si giocherà all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia. La finalissima della Champions sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire Manchester City-Inter in tv anche su Sky, che ha acquistato i diritti dell’incontro in programma all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia. In streaming, invece, la finale sarà trasmessa su Mediaset Infinity, il sito di Mediaset, e utilizzando Sky Go e NOW Tv attraverso pc, computer, tablet e cellulare.