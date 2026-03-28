Nuovo incidente automobilistico per Tiger Woods. L’auto del campione di golf si è ribaltata su un fianco a seguito di una collisione con un camion a Jupiter Island, in Florida. Woods e l’altra persona a bordo non sono rimasti feriti: Woods è stato però arrestato per sospetta guida in stato di alterazione dopo essersi rifiutato di sottoporsi a un test delle urine dopo essere risultato negativo a quello dell’alcol.

Il campione ha cooperato con le autorità ma “ha cercato di non incriminarsi. È stato cauto in ciò che ha detto e che non ha detto”, ha riferito la polizia sottolineando che si è sottoposto all’etilometro ma quando è arrivato il momento del test delle urine si è rifiutato e per questo è stato accusato di guida in stato di ebbrezza”.

Tiger Woods è stato poi rilasciato su cauzione. L’incidente è avvenuto durante il tentativo di sorpassare un camion: la sua Land Rover ha urtato la parte posteriore del rimorchio prima di finire ribaltata. Wood era rimasto gravemente ferito alla gamba destra durante un precedente incidente auto nel 2021.