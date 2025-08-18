Sabato 16 agosto, un violento nubifragio e una tromba marina si sono abbattuti sulla costa del Salento. Porto Cesareo, in particolare, è la località più colpita. Le immagini, diventate virali sui social e riprese dalle telecamere di sorveglianza, mostrano la violenta bufera che si è scatenata su un lido.

Il video della tromba marina

Nel video vengono mostrati un violento nubifragio e poi un vortice d’aria, con raffiche di vento che hanno sradicato decine di ombrelloni da un lido, facendoli volare in aria. Sollevati anche lettini e sdraio, mentre i passanti cercavano riparo.

Colpite anche alcune imbarcazioni ancorate nelle vicinanze. Nonostante la furia del vento, fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze per i bagnanti e i turisti presenti in zona. Nessuno è rimasto ferito.