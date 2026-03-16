Il presidente americano Donald Trump ha affermato che Cuba vuole stringere un accordo con gli Stati Uniti, ma che intende porre prima fine alla guerra in Iran. “Credo che molto presto o stringeremo un accordo, o faremo tutto ciò che dobbiamo fare”, ha detto ai giornalisti domenica, a bordo dell’Air Force One di ritorno dalla Florida. “Stiamo parlando con Cuba, ma ci occuperemo dell’Iran prima di Cuba“, ha aggiunto.

Cosa accadrà in base al mancato accordo con Cuba

Il tycoon ha aggiunto che nel caso non si arrivi ad un’intesa con il regime comunista “faremo quello che è necessario”, una frase che allude alla possibilità di un’operazione militare o di intelligence che porti a un cambio di governo a L’Avana. Se così fosse, Trump si spingerebbe dove non si è mai spinto nessun presidente statunitense prima.