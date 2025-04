Mentre la Chiesa cattolica si prepara al conclave per eleggere il successore di Papa Francesco, Donald Trump ha scherzato con i giornalisti dicendo che gli piacerebbe essere eletto Papa. La battuta è stata pronunciata mentre il tycoon si preparava a partire per il suo comizio sul centesimo giorno del suo mondato che si è svolto in Michigan.

Trump, rispondendo ai giornalisti ha menzionato anche un cardinale di New York, definito “molto bravo”.