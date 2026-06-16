Nel corso della rappresentazione della Compagnia di Balletto Imperiale Russa a Smirne, in Turchia, un gatto ha decisamente rubato la scena durante il finale di “Romeo e Giulietta”. Mentre Romeo giaceva immobile a terra, l’animale si è avvicinato all’attore iniziando a giocare con i suoi capelli, tra sorrisi e applausi del pubblico. Nonostante la presenza del gatto sul palco, i ballerini hanno continuato l’esibizione, mentre il video è diventato rapidamente virale sui social.