La star di X-Men Tyler Mane ha rivelato che gli è stato diagnosticato un cancro al seno. L’attore 59enne ex star del Wrestling, conosciuto per aver interpretato Sabretooth in X-Men, nei giorni scorsi ha raccontato su Facebook ai suoi fan che stava iniziando la chemioterapia. Queste le sue parole: “Ho delle brutte notizie. Inizio la chemio oggi”, ha detto Mane.

“Solo l’1% dei tumori al seno riguarda gli uomini”

Nel videomessaggio, l’attore ha spiegato ancora: “Sì. Ho il cancro al seno. E sì, è super raro. Solo l’1% dei tumori al seno riguarda gli uomini”. L’attore ha raccontato che all’inizio voleva mantenere privata la sua diagnosi: “Sarò onesto, la mia prima reazione è stata quella di mantenerlo segreto. Voglio dire, è un po’ imbarazzante. Ma poi ho scoperto che gli uomini hanno maggiori probabilità di essere diagnosticati in fase avanzata PERCHÉ non se ne parla e non si cerca. In effetti, tutti i miei medici hanno respinto la cosa ed è stato solo perché mia moglie mi ha spinto a rimuovere il nodulo che sono arrivato presto a scoprirlo”.

“Allora cominciamo a parlarne!” ha detto Mane che ha aggiunto: “A 1 uomo su 755 verrà diagnosticato un cancro al seno nel corso della sua vita e, se diagnosticato precocemente, è MOLTO curabile. È ora di rispondere alla chiamata di sveglia! Metti mi piace, salva, condividi, commenta, spargiamo la voce!”. Alla fine del video ha condiviso un breve frammento di se stesso in ospedale mentre iniziava la chemioterapia e ha detto: “F**k cancro!”