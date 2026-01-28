Nella notte scorsa la Russia ha attaccato nuovamente Odessa. Sono stati utilizzati droni da combattimento e le autorità stanno documentando gli impatti in tutta la città, secondo quanto riferito dal capo dell’amministrazione statale regionale di Odessa e riportato da Rbc Ukraine. Diversi siti, tra cui un complesso religioso ed edifici residenziali, sono stati danneggiati. Secondo Ukrinform ci sono tre persone ferite.

Colpito un monastero ortodosso

Nel distretto di Kyivskyi vicino Odessa un drone ha colpito il terreno di un monastero ortodosso, provocando un incendio che è stato rapidamente domato dai servizi di emergenza. Si tratta del monastero Ortodosso Uspensky.

Oltre al monastero è stato colpito anche un edificio residenziale privato. Le autorità stanno attualmente valutando i danni e svolgendo i lavori di recupero. I servizi di emergenza continuano a ispezionare le zone colpite e a garantire la sicurezza dei residenti. Le autorità locali sottolineano che i danni sono limitati e che sono state rafforzate le misure per prevenire ulteriori incidenti.