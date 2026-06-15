Nella notte tra domenica e lunedì la cattedrale della Dormizione di Kiev, uno dei siti religiosi più importanti del Paese, è andata a fuoco a seguito di un massiccio attacco russo sulla capitale ucraina. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito di un incendio sul tetto della cattedrale, una delle chiese del celebre complesso ortodosso della Laurea delle grotte di Kiev, iscritto al patrimonio mondiale dell’Unesco, mentre il capo dell’amministrazione militare locale, Timur Tkachenko, ha denunciato un “attacco diretto” contro il sito. L’attacco russo ha colpito anche alcuni edifici residenziali: almeno quattro persone sono morte e 23 sono rimaste ferite. Secondo le prime ricostruzioni, nell’attacco sarebbero stati lanciati quasi 500 droni e più di 50 missili. “Chiediamo preghiere per salvare questo santuario dalla distruzione, ha dichiarato il metropolita Epifanio di Kiev, primate della Chiesa ortodossa d’Ucraina, denunciando un “crimine contro l’umanità, la storia e la cristianità”.