L’Ucraina ha vissuto una nuova notte di terrore dopo la massiccia ondata di droni e missili russi che ha colpito diverse regioni del Paese. Nel più pesante e drammatico degli attacchi, quello avvenuto nella città occidentale di Ternopil, dodici persone hanno perso la vita e altre 40, tra cui 12 bambini, sono rimaste ferite dopo la distruzione dei piani superiori di un condominio. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, mentre il numero delle vittime potrebbe aumentare.

Il video del condominio distrutto a Ternopil

“Ternopil è stata sottoposta a un attacco combinato con missili e razzi Shahed. Un impianto industriale è stato colpito, ma anche due edifici residenziali sono stati colpiti direttamente. Uno di essi conteneva 104 appartamenti, l’altro 51”, ha dichiarato il sindaco Serhiy Nadal. Mentre i vigili del fuoco cercano di liberare chi è rimasto sotto le macerie, come mostrato in alcuni video diffusi sul web, il presidente ucraino Zelensky ha confermato la distruzione di alcuni edifici residenziali a Ternopil, dichiarando che molte altre persone potrebbero essere rimaste intrappolate.