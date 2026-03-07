L’artista e attivista Cristina Donati Meyer ha installato una nuova opera in Largo Greppi, davanti al Piccolo Teatro Strehler di Milano. Titolo della creazione, ‘ECCE VULVA – CONSENSO CROCIFISSO’. L’opera consiste in una vulva realizzata con tessuti vari, colla vinilica, colori acrilici e glitter, appesa a un crocifisso in legno con base in ferro.

L’installazione arriva in vista dell’8 marzo, la Giornata internazionale dei diritti della donna. Rappresenta una forma di protesta contro il disegno di legge promosso dalla senatrice Giulia Bongiorno. Nel ddl il riferimento esplicito al “consenso” nei casi di violenza sessuale è stato sostituito dal concetto di “volontà contraria” o “dissenso”.