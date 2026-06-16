Nella giornata di ieri un Boeing B-52 dell’Aeronautica militare statunitense, un bombardiere a lungo raggio entrato in servizio nel 1955, si è schiantato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards, in California, nel deserto del Mojave. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, gli otto membri dell’equipaggio avrebbero perso la vita nello schianto. L’esercito ha poi pubblicato su X le immagini delle squadre di emergenza intervenute dopo che il velivolo si è schiantato intorno alle 11:20.