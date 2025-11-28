Lo scorso martedì, lungo la Route 288, un camion cisterna ha preso fuoco dopo esser finito contro il guardrail a Chesterfield County, in Virginia. L’impatto ha provocato il ribaltamento del mezzo e un violento incendio, ripreso in video. Il conducente del veicolo, che ha riportato solo ferite lievi, dovrà rispondere dell’accusa di guida imprudente. Nessun altro automobilista è rimasto coinvolto nell’incidente. L’arteria stradale è rimasta chiusa per diverse ore, mentre i vigili del fuoco e le squadre di emergenza hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.