Il Comando Sud degli Stati Uniti ha pubblicato sui social un video in cui viene mostrato un altro attacco contro un’imbarcazione sospettata di trasportare droga nell’Oceano Pacifico orientale. Questo attacco rientra nella campagna dell’amministrazione Trump, in corso da settembre, volta a colpire presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga nelle acque dell’America Latina. Le immagini mostrano l’imbarcazione che sfreccia sull’acqua prima di esplodere in fiamme. Secondo quanto emerso, l’attacco avrebbe provocato una vittima, mentre altre due persone sarebbero sopravvissute.