Lo scorso 7 giugno a Nantucket, sulle coste del Massachusetts, Elliot Sudal, un pescatore statunitense, è riuscito a salvare uno squalo bianco a mani nude liberandolo da un amo e riportandolo in acqua. L’uomo ha poi pubblicato le immagini della sua impresa sui social. Il video, virale in poche ore, mostra Sudal che trascina a riva uno squalo bianco di circa tre metri tenendolo per la coda, senza essere ferito. Arrampicandosi sul dorso dell’animale, il pescatore è riuscito a rimuovere l’amo che era rimasto conficcato nella bocca dello squalo. Alla fine, lo ha liberato: gli squali bianchi, infatti, sono una specie protetta negli Stati Uniti e devono essere rilasciati immediatamente se catturati in modo accidentale.