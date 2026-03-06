Un piccolo aereo da turismo, con a bordo un allievo pilota e un istruttore di volo, si è schiantato contro due abitazioni nel nord di Phoenix, in Arizona. Il Piper PA-28, come si vede in un video apparso sul web, è precipitato nel giardino sul retro di una delle case. Nell’impatto il velivolo ha perso un’ala finendo accanto a una piscina nei pressi della seconda casa colpita. Le autorità hanno riferito che l’istruttore, l’allievo pilota e un uomo che si trovava all’interno di una delle abitazioni sono rimasti feriti e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.