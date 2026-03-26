In occasione del vertice della “Fostering the Future Together Global Coalition”, un robot umanoide, per la prima volta nella storia, ha scortato la first lady americana alla Casa Bianca. Il robot, presentandosi con il nome di “Numero 3”, ha affiancato Melania Trump fino al tavolo dei lavori, dichiarando di essere stato progettato e costruito negli Stati Uniti. Al fianco dell’omologa francese Brigitte Macron e di altre first lady provenienti da tutto il mondo, nell’ambito di un’iniziativa che è parte di una serie di eventi organizzati dalla Casa Bianca incentrati sull’intelligenza artificiale, Melania Trump ha dichiarato che “l’IA è in grado di condividere la vastità e la profondità di conoscenze, ma può anche aiutare i bambini a sviluppare un pensiero critico profondo e capacità di ragionamento autonomo”.

La first lady americana ha poi aggiunto: “Assumerà la forma degli esseri umani. Molto presto l’IA passerà dai nostri cellulari agli umanoidi in grado di offrire un’utilità concreta. Poiché il nostro ambiente è progettato per le persone, i modelli umanoidi sono particolarmente adatti a muoversi e operare nel nostro mondo”.