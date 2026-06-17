Poco dopo le 22 di martedì, a Laredo, in Texas, un piccolo aereo da turismo è precipitato su un’autostrada finendo contro una barriera e prendendo fuoco subito dopo l’impatto. Tra gli automobilisti che si trovavano sulla Loop 20, che è stata chiusa in entrambe le direzioni, non risultano feriti. Nell’incidente, però, uno dei sei passeggeri a bordo è morto. Le immagini riprese da alcuni testimoni mostrano il velivolo ribaltato su un fianco mentre automobilisti e passanti si precipitano verso la cabina per aiutare i passeggeri intrappolati. Alcune persone sono riuscite a uscire dall’aereo, mentre un altro passeggero è stato estratto in condizioni critiche. Le autorità indagano sulla dinamica dell’incidente.