A Seattle, negli Stati Uniti, un’auto è finita sui binari sopraelevati della metropolitana leggera nei pressi della stazione di Mount Baker. La conducente dell’auto, una donna di 70 anni, avrebbe seguito le indicazioni del GPS fidandosi ciecamente, ritrovandosi però a percorrere un tratto piuttosto esteso lungo i binari prima di arrestarsi e rimanere bloccata. Le autorità sono intervenute immediatamente e sono state costrette a sospendere il servizio per almeno due ore. Il video del particolare “incidente”, per fortuna senza conseguenze, è già diventato virale sui social.