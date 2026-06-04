Nella giornata di ieri, nell’Iowa orientale, un treno ha travolto un autoarticolato all’incrocio tra un’autostrada statale e la Iowa Interstate Railroad, in una zona rurale a circa 70 miglia a est di Des Moines. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’incidente ha causato la morte di una persona a bordo dell’autotreno, mentre un’altra è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Circa 17 vagoni e due locomotive sono deragliati dopo l’incidente, causando danni significativi alla ferrovia, ha aggiunto. In un video diffuso sul web vengono mostrate le operazioni di soccorso e l’enorme ammasso di vagoni.