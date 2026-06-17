Bruce, un pastore tedesco, è stato protagonista di una straordinaria storia a lieto fine nelle acque del Mare del Nord. L’animale è finito alla deriva su un kayak gonfiabile dopo essere stato trascinato al largo da forti raffiche di vento mentre si trovava sulla costa del Northumberland, nel nord-est dell’Inghilterra.

L’allarme è stato lanciato dal proprietario, che ha visto l’imbarcazione allontanarsi rapidamente dalla riva senza riuscire a raggiungerla. La Guardia Costiera britannica ha quindi avviato un’operazione di ricerca coinvolgendo diverse imbarcazioni presenti nella zona.

Dopo diversi minuti di apprensione, il kayak è stato individuato a diversi chilometri dalla costa dall’equipaggio di un battello turistico guidato dal capitano Jimmy Reid. Bruce, infreddolito ma ancora vivo, era rannicchiato all’interno dell’imbarcazione mentre galleggiava tra le onde.

Il recupero non è stato semplice. Durante le operazioni il cane è persino caduto in acqua, ma i soccorritori sono riusciti ad afferrarlo e a portarlo a bordo in sicurezza. Una volta salvato, è stato avvolto in asciugamani per proteggerlo dal freddo e successivamente riportato a terra.

Al porto di Seahouses è avvenuto il commovente ricongiungimento con il proprietario. Bruce non ha riportato conseguenze gravi ed è tornato a casa sano e salvo, chiudendo una vicenda che avrebbe potuto avere un epilogo ben diverso.