Un gravissimo e brutale infortunio ha sconvolto la sfida tra Canada e Qatar, disputata davanti al pubblico di Vancouver. Durante il secondo tempo del match, il centrocampista del Sassuolo e della nazionale canadese, Ismael Koné, è caduto a terra dopo uno scontro di gioco con l’avversario Madibo. Le immagini apparse immediatamente sui monitor sono state terrificanti, spingendo i calciatori presenti in campo a schierarsi in cerchio per proteggerlo e coprire la vista dei soccorsi.

Nello stadio è calato un silenzio irreale: molti atleti sono apparsi visibilmente sotto shock, tra cui lo juventino Jonathan David. Koné è stato subito immobilizzato, trasportato fuori dal terreno di gioco in barella e trasferito d’urgenza in ospedale a bordo di un’ambulanza. Per il centrocampista, uomo mercato molto ambito a livello internazionale, si teme una gravissima frattura alla gamba.

Cartellino rosso, accesi battibecchi e la commovente dedica

L’episodio ha scatenato un’immediata reazione disciplinare: il giocatore del Qatar, Madibo, è stato espulso direttamente dall’arbitro per la gravità del fallo commesso. La decisione ha infuocato gli animi sul terreno di gioco, dando vita a momenti di forte tensione, spintoni e accesi battibecchi che hanno coinvolto sia i calciatori in campo sia i componenti delle due panchine.

Dopo una lunga interruzione, la partita è finalmente ripresa e il Canada ha trovato la via del gol grazie a Saliba. Quest’ultimo ha voluto dedicare immediatamente la rete al compagno sfortunato: ha preso la divisa numero 8 di Koné e l’ha mostrata con commozione a tutto il pubblico dello stadio e alle telecamere collegate in mondovisione, in un abbraccio virtuale verso il centrocampista ospedalizzato.