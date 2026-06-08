Un matrimonio a Zaporizhzhia, in Ucraina, è stato improvvisamente interrotto da un attacco con drone. Mentre gli sposi si scambiavano promesse e sorrisi, un velivolo Shahed russo è stato intercettato dalle difese aeree ucraine.

La carcassa del drone, visibile in un video, è precipitata nei pressi della cerimonia, colpendo un edificio vicino tra esplosioni e una nube di polvere. Un momento che avrebbe dovuto essere di festa si è così trasformato in paura e tensione, a testimonianza della vicinanza quotidiana del conflitto alla vita civile.