Scoppia la polemica a Reggio Emilia per un’installazione comparsa durante il “Carnevale popolare” organizzato sabato 28 febbraio in un parco cittadino. Una ghigliottina di cartone esponeva sagome raffiguranti le teste del premier Giorgia Meloni e di altri leader internazionali: Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin ed Elon Musk. Ai piedi della struttura campeggiava la scritta “Collezionali tutti”, riferita proprio alle sagome dei vari personaggi.

L’iniziativa ha suscitato critiche e reazioni indignate, alimentando un acceso dibattito politico e mediatico sul significato dell’allestimento e sui limiti della satira.

La replica degli organizzatori

L’evento era promosso da diverse realtà della galassia antagonista locale, tra cui il centro sociale Casa Bettola. Dopo le polemiche, gli organizzatori hanno cercato di ridimensionare l’accaduto, spiegando che si sarebbe trattato semplicemente di “una carnevalata”, inserita nel contesto goliardico della manifestazione.