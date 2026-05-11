Un uomo è finito in ospedale dopo l’impatto tra una moto d’acqua e una balena emersa improvvisamente in superficie. Secondo il racconto dei testimoni, la balena sarebbe emersa in superficie per respirare proprio nell’istante in cui è avvenuto l’impatto con una moto d’acqua. L’uomo alla guida del mezzo è stato sbalzato violentemente in mare dopo lo scontro.

I soccorritori sono intervenuti rapidamente, recuperando il conducente e trasportandolo in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, sarebbero stabili e non desterebbero particolare preoccupazione.

Resta invece incerta la sorte dell’animale: al momento non è chiaro se la balena abbia riportato ferite a causa della collisione. Un testimone presente sulla scena ha raccontato che alcune persone avevano già invitato il conducente a rallentare, avvertendolo della presenza di balene nella zona poco prima dell’incidente.