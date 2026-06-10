Un breve video girato la sera del 7 giugno a Oga, frazione di Valdisotto, in Alta Valtellina, ha riportato al centro dell’attenzione la presenza degli orsi sulle montagne della provincia di Sondrio. Le immagini, registrate da un automobilista e successivamente trasmesse alle autorità competenti, sono diventate rapidamente virali sui social network.

Secondo le prime valutazioni degli esperti, l’animale sarebbe un esemplare maschio di passaggio e non un orso stanziale nella zona. La sua presenza è stata confermata, ma a preoccupare sono soprattutto i comportamenti mostrati nel video. Gli specialisti ricordano infatti che inseguire un orso o avvicinarsi troppo può rappresentare un grave pericolo sia per le persone coinvolte sia per eventuali passanti.