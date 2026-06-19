Momenti di tensione nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno al bar Palma di Maia Alta, a Merano, dove si è verificata una rapina a mano armata. Intorno alle 14.30 un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione nel locale e si è diretto verso il bancone. Indossava una tuta da lavoro, un berretto e un fazzoletto utilizzato per nascondere parte del viso.

Una volta arrivato davanti alla cassa, il malvivente ha estratto una pistola e l’ha puntata contro la barista, intimandole di consegnare il denaro presente nel registratore. Non è ancora chiaro se l’arma utilizzata fosse autentica oppure un semplice giocattolo, ma la minaccia è stata sufficiente per costringere la dipendente a consegnare l’incasso.

Dopo essersi impossessato di alcune centinaia di euro, l’uomo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale, le cui immagini potrebbero rivelarsi determinanti per identificare il responsabile. Sul caso stanno ora indagando le forze dell’ordine, impegnate nella raccolta di elementi utili per rintracciare il rapinatore.