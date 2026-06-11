La sfida di gara 4 tra New York Knicks e San Antonio Spurs entra nella storia delle Finals NBA. I Knicks vincono 107-106 dopo aver recuperato uno svantaggio di 29 punti, completando una delle rimonte più clamorose mai viste nella serie per il titolo. Con questo successo, la squadra di New York si porta sul 3-1 e vede ormai vicinissimo il trionfo finale.

A guidare la rimonta è stato Jalen Brunson, autore di 36 punti, mentre OG Anunoby ha firmato la giocata decisiva con il canestro a 1,2 secondi dalla sirena, esplodendo il Madison Square Garden. Sul fronte Spurs, Victor Wembanyama ha iniziato alla grande ma ha chiuso con 24 punti, senza riuscire a evitare il crollo della sua squadra dopo un primo tempo dominato.

L’atmosfera è stata resa ancora più elettrica dalla presenza di celebrità e da momenti di tensione fuori dall’arena, con interventi della polizia per disordini tra tifosi. Ora la serie si sposta a San Antonio per gara 5: i Knicks hanno il match point per chiudere il titolo, mentre gli Spurs cercano un’ultima reazione per restare in corsa.