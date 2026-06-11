Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 giugno sul Veronese, causando ingenti danni soprattutto nella zona occidentale della provincia. Pioggia, grandine e raffiche di vento eccezionalmente forti hanno colpito diversi comuni, tra cui Bussolengo, Peschiera, Castelnuovo, Sona e alcune aree della Valpolicella.

Secondo gli esperti si è verificato un fenomeno di “downburst”, una potente corrente d’aria fredda che, scendendo rapidamente dal temporale verso il suolo, genera venti estremamente intensi e distruttivi. Le raffiche hanno provocato lo scoperchiamento di abitazioni e la caduta di numerosi alberi.

Particolarmente colpita Bussolengo, dove il tetto di un condominio di diciotto appartamenti in via Catullo è stato strappato dal vento. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile la parte superiore dell’edificio e sei famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Il sindaco Roberto Brizzi si è recato immediatamente sul posto per coordinare gli interventi di emergenza e trovare una sistemazione temporanea agli sfollati.

Le squadre di soccorso hanno lavorato per ore per liberare le strade dagli alberi abbattuti e mettere in sicurezza le aree più colpite. Danni si sono registrati anche all’Arena di Verona, dove le forti raffiche hanno compromesso alcune scenografie della “Traviata”, costringendo gli organizzatori ad annullare le prove generali previste in vista dell’apertura del festival lirico.