Il video dell’uomo che salva un cane intrappolato in un canyon in Perù
Un video diffuso mercoledì ha rapidamente fatto il giro dei social, mostrando un intervento tanto coraggioso quanto pericoloso nel Cañón de los Perdidos, una delle mete turistiche più suggestive del Perù.
Le immagini ritraggono un uomo mentre si cala lungo le pareti del canyon per raggiungere un cane rimasto intrappolato sul fondo. Dopo averlo afferrato, riesce a risalire con grande fatica, tenendo l’animale stretto con una mano. Un gesto rapido e rischioso che ha evitato al cane una morte certa.