Il suo cane era malato e il proprietario ha scelto di abbandonarlo invece di affidarlo a un canile. L’episodio si è verificato a Borgo Tavernola, nel Foggiano. A ritrovare l’animale, in stato di denutrizione, sono state le guardie zoofile dell’associazione Accademia Kronos. Il padrone, un 50enne, è stato denunciato per il reato di abbandono di animali.

In cane, razza Beagle, era in condizioni di salute critiche, affetto da più tumori, uno dei quali localizzato in modo evidente nella zona della bocca. Fortunatamente è stato soccorso e operato dal veterinario in servizio. L’animale è stato preso in carico dai volontari Enpa di San Severo, in attesa di una possibile adozione.