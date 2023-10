Al Jazeera, Israele sarebbe intenzionato a chiudere la rete “pro-Hamas”, di proprietà dello Stato del Qatar.

Il network Al Jazeera è oggetto di critiche feroci per il fatto che sta aiutando Hamas nella sua guerra contro lo Stato ebraico. Al punto che il governo israeliano ha dichiarato che le operazioni di Al Jazeera saranno messe fuori legge in Israele per aver trasmesso “informazioni sensibili ai nostri nemici”.

Quando gli è stato chiesto di mettere al bando Al Jazeera e altre due testate giornalistiche, a quanto pare filo-Hamas, il portavoce del Ministero degli Esteri, Lior Haiat, ha dichiarato giovedì al Jerusalem Post: “Il governo sta lavorando a qualcosa. Ed è guidato dal Ministero delle Comunicazioni e dal Ministero della Difesa. L’idea è che se stanno superando il limite nell’aiutare Hamas, possiamo chiudere l’intero canale”. “

La chiusura di una rete è “diretta ai canali che stanno oltrepassando il limite nell’assistere Hamas”.

Il ministro delle comunicazioni Shloma Karhi ha dichiarato alla Radio dell’Esercito israeliano che Al Jazeera “è un’emittente che incita, è un’emittente che filma le truppe nelle aree di raccolta (fuori Gaza) e che istiga all’odio contro i cittadini di Israele – un portavoce della propaganda”.

“È inconcepibile che il messaggio dei portavoce di Hamas passi attraverso questa stazione”.

La chiusura della rete Al Jazeera in Israele arriva dopo la presentazione di prove che dimostrano che essa aiuta il nemico, trasmette propaganda al servizio di Hamas in arabo e in inglese a spettatori di tutto il mondo e trasmette persino informazioni sensibili.

Questa settimana il Mossad ha dichiarato all’emittente pubblica Kan di essere a favore di un divieto ad Al Jazeera di trasmettere dal territorio israeliano perché l’emittente ha mostrato i movimenti sensibili delle forze israeliane lungo il confine con la Striscia di Gaza.

Yigal Carmon, ex consigliere antiterrorismo dei primi ministri Yitzhak Shamir e Yitzhak Rabin, ha scritto mercoledì sul sito web del Middle East Media Research Institute (MEMRI): “Il Qatar ha due canali televisivi che sono al servizio di Hamas in tempo di guerra: Al Jazeera e Al-Araby. Per l’inettitudine dello sconsiderato e fallimentare governo israeliano, questi canali simili a Goebbels trasmettono da Israele”.

La guerra è stata dichiarata dal comandante di Hamas a Gaza, Muhammad Deif, su questi due canali la mattina di sabato 7 ottobre. “Da allora, entrambi i canali hanno agito come megafoni per i messaggi militari, operativi e di propaganda di Hamas”.

L’ex colonnello dell’intelligence militare dell’IDF, Carmon, ha affermato che “il Qatar è Hamas e Hamas è il Qatar”.

In un post del 10 ottobre 2023, in risposta al commento del presidente Joe Biden secondo cui Hamas “non rappresenta le aspirazioni del popolo palestinese”, la presentatrice di Al Jazeera Ghada Oueiss ha scritto: “Davvero? Il fratello [Biden] ha sondato la nostra opinione su questo?”.

Il 7 ottobre, il giorno del massacro di Hamas, il presentatore di Al Jazeera Tamer Almisshal ha celebrato gli eventi, scrivendo: “Gaza produce vittoria e onore per la sua patria e la sua nazione”.

Il presentatore di Al Jazeera Ahmad Mansour ha diffuso un video che mostra i terroristi di Hamas che trascinano a terra due soldati israeliani e ha dichiarato: “Questa immagine storica vale quanto le centinaia di miliardi di dollari che i sionisti del mondo hanno investito in Israele negli ultimi decenni”.

Il Jerusalem Post ha inviato una richiesta di informazioni all’Ufficio stampa del governo israeliano su Al-Araby e Al Mayadeen che operano in Israele e in Giudea e Samaria. Il giornalista di Al Araby TV Amid Shehadeh e il cameraman Rabi Munir hanno già lavorato a Jenin. Il direttore dell’agenzia di Al Mayadeen in “Palestina” è Nasser al-Laham, secondo la biografia del suo account X, precedentemente noto come Twitter.

Nel 2020, al-Laham ha sostenuto il libro antisemita “I Protocolli degli Anziani di Sion” durante un’intervista con Al Mayadeen. MEMRI ha individuato e tradotto per primo l’intervista. Al-Laham ha detto: “Gli emiratini e i bahreiniti che normalizzano [le loro relazioni con Israele] credono – e non so chi abbia piantato questa convinzione nei loro cervelli – che gli israeliani li amino. Evidentemente non conoscono bene la Bibbia, il Talmud o i Protocolli degli Anziani di Sion”.

Al-Laham ha continuato dicendo che “i sionisti non amano gli arabi”. I sionisti sono venuti per sostituire [gli arabi] e non per occuparli. Quindi questa sarà un’occupazione diretta degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrein da parte di Israele. Sarà un’occupazione nel pieno senso della parola: dei media, dell’economia e della politica. Vogliono i miliardi del Golfo. Sulle scale, salendo sul suo aereo, Netanyahu ha dichiarato: “Vado a prendere i miliardi”. Vuole denaro contante. Vuole seguire l’esempio di Trump”.