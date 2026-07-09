Una terribile tragedia si è consumata nella serata di mercoledì 8 luglio a Zero Branco, in provincia di Treviso, dove un bambino di appena un anno e mezzo ha perso la vita dopo essere stato investito accidentalmente dall’auto guidata dalla nonna.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30 nel piazzale del condominio di via Tiveron, dove il piccolo viveva con la sua famiglia, di origini moldave. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava effettuando una manovra in retromarcia e non si sarebbe accorta della presenza del nipotino dietro la vettura. Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno portato il bambino a trovarsi proprio in quel punto al momento della manovra.

Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al piccolo nel tentativo di salvargli la vita. Dopo essere stato intubato, il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per rianimarlo.

Purtroppo, a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto, il piccolo è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. I carabinieri della stazione di Zero Branco hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare ogni dettaglio di quanto accaduto.