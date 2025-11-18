Nei salotti dei talk show italiani si parla di manovra, sicurezza e.. condoni. “Il melonismo è una depravazione del berlusconismo” tuona Andrea Scanzi. “Schlein e il Movimento 5 Stelle citano dati totalmente falsi” attacca il deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone. “Ho scoperto – ironizza Marcello Sorgi – che il primo condono lo fece l’imperatore Adriano e si pagava in sesterzi”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Il melonismo è una depravazione del berlusconismo”. (Andrea Scanzi, Otto e mezzo)

“I politici la smettano di cantare e ballare…”. (Mariolina Sattanino, Otto e mezzo)

“Sicurezza? Inutile aumentare pene e reati, si ingolfa il sistema”. (Franco Gabrielli, Tagadà)

“Schlein e il Movimento 5 Stelle citano dati totalmente falsi. Tra il 2013 e il 2022, con i precedenti governi, nel resto d’Europa il potere d’acquisto dei salari aumentava del 2,5%, mentre in Italia diminuiva del 2%. Da ottobre 2023 la tendenza è cambiata e le famiglie stanno progressivamente recuperando il loro potere d’acquisto con una dinamica dei salari che è migliore, e non peggiore, rispetto a quella del resto d’Europa”. (Federico Mollicone, Fratelli d’Italia, L’aria che tira)

“Il problema del fisco è fare emergere il sommerso e la rottamazione è una questione di fiscalità. Ma sul condono edilizio si rischia di vendere pezzi di Italia”. (Augusto Minzolini, Tagadà)

“Il governo Meloni non fa altro che premiare i furbi”. (Alessandro Zan, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Ho scoperto che il primo condono lo fece l’imperatore Adriano e si pagava in sesterzi”. (Marcello Sorgi, L’aria che tira)

“Il più straordinario voto di scambio è stato fatto da Renzi in prossimità delle elezioni, regalando a debito 80 euro a tutti”. (Maurizio Belpietro, 4 di Sera)