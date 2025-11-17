Nei talk show italiani nel weekend si è parlato di manovra, di sicurezza e di patrimoniale. “Sicurezza? Recuperiamo i soldi buttati nelle prigioni vuote in Albania” ha detto la segretaria dem, Elly Schlein. “Il nostro Paese è più fragile e precario” ha tuonato il deputato del Partito Democratico, Piero De Luca. Dall’altra parte della barricata, Stefano Zurlo: “In Italia abbiamo il record di occupati”.

“La destra al governo sembra far parte di un sistema che respinge chi studia, chi lavora, chi ci crede e che è l’ossatura della nostra vita”. (Giovanna Botteri, In altre parole)

“La sinistra? Fastidiosamente saccente, non dovrebbero sentirsi superiori al popolo”. (Fausto Bertinotti, In altre parole)

“Sicurezza? Recuperiamo i soldi buttati nelle prigioni vuote in Albania”. (Elly Schlein, In altre parole)

“Il nostro Paese è più fragile e precario”. (Piero De Luca, Partito Democratico, 4 di Sera)

“I salari italiani sono rimasti fermi negli ultimi trent’anni e le politiche del governo in merito sono inesistenti”. (Igor Taruffi, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Salvini sono tre anni che sta al governo e parla come se fosse all’opposizione”. (Matteo Pucciarelli, 4 di Sera)

“In Italia abbiamo il record di occupati”. (Stefano Zurlo, 4 di Sera)

“La patrimoniale serve un campagna elettorale ma non serve all’economia italiana”. (Andrea Romano, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Patrimoniale? Tassa dannosa che crea confusione”. (Daniele Tabarelli, 4 di Sera)

“La tassa alle multinazionali USA rovinata da Meloni al G7 dopo 10 anni di lavoro”. (Irene Tinagli, Partito Democratico, Omnibus)

“Il condono edilizio è un errore del centrodestra che non produrrà nulla”. (Massimiliano Salini, Forza Italia, Coffee Break)