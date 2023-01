Dakar, in trionfo al-Attyah, (Qatar, auto, Toyota) e l’argentino Benavides (moto: Ktm), 7 italiani al traguardo

Dakar ultimo atto del rally più duro del Mondo. Dal Mar Rosso al golfo Persico, 8500km, 14 tappe (1-15 gennaio 2023), tra dune, pietraie e deserti. Un inferno.

Quarta edizione consecutiva interamente in Arabia Saudita. Nella categoria moto ha vinto il pilota argentino Kevin Benavides davanti al compagno di squadra in KTM Toby Price staccato di 43”. Giù dal podio le due Honda ufficiali di Quintanilla e Van Beveren. Per il pilota argentino si tratta del secondo successo al rally più duro del pianeta.

Nella categoria auto ha vinto il pilota del Qatar, il veterano Nasser al-Attyah, cugino dell’emiro al-Thani; quinta vittoria alla Dakar, la seconda consecutiva. Meritatamente. Nessun errore, tre tappe vinte. La sua Toyota GR DKR Hillux perfetta. Perfetto pure il co-pilota, il francese Mathieu Baumel.

SETTE MOTOCICLISTI ITALIANI AL TRAGUARDO

Sono i magnifici sette italiani alla Dakar 2023. Cioè Paolo Lucci, Cesare Zacchetti, Franco Picco, Lorenzo Maria Fanottoli, Ottavio Missoni, Jader Geraldi e Eufrasio Anghileri. Dopo la brutta caduta al Km 26 della prima speciale, Tiziano Internò ha giocato i suoi jolly ma purtroppo le sue condizioni fisiche, non gli hanno permesso di finire la seconda tappa e ha dovuto dire addio alla gara.

Anche Tommaso Montanari, caduto alla tappa 2 (frattura del femore), è costato il ritiro. Alex Salvini per problemi meccanici ha saltato la tappa 3. Nella tappa 11 e’ stato costretto al ritiro Lorenzo Maestrami. Il migliore degli italiani si è confermato Paolo Lucci, 15mo nella classifica generale finale.

AL-ATTYAH IL MATTATORE ALLA DAKAR

Il quatariota Nasser, 52 anni, si è confermato dunque un trionfatore ma Sebastian Loeb è entrato nella storia della Dakar per aver collezionanato la sesta vittoria di fila. Mai nessuno era riuscito in una simile impresa. Il francese Loeb ha ceduto la gloria alla Toyota di Al-Attyah, 52 anni , sportivo eclettico, ottimo anche come tiratore a volo (bronzo alle Olimpiadi di Londra ). Sul podio, ai lati, Il francese Loeb e (terzo) il brasiliano Lucas Moraes, grande rivelazione di questa Dakar.