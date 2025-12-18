Un grave lutto ha colpito la famiglia di Vitinha, attaccante del Genoa, che ha affidato ai social un messaggio carico di dolore e commozione. Il calciatore ha raccontato che i figli del cugino Bruno, due bambini di appena 3 e 5 anni, hanno perso la vita in una drammatica tragedia avvenuta in Francia. “La mia famiglia è in lutto”, ha scritto Vitinha, spiegando quanto accaduto e invitando chi lo desiderasse a offrire un aiuto concreto ai parenti colpiti da una perdita così devastante. Le sue parole hanno immediatamente suscitato grande partecipazione e vicinanza da parte di tifosi e appassionati di calcio.

La tragedia e la solidarietà del mondo del calcio

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione che ha causato la morte dei due bambini sarebbe stata provocata dal tentativo di suicidio di una donna che avrebbe aperto il gas all’interno della propria abitazione. La violenta deflagrazione ha investito anche gli edifici circostanti, colpendo mortalmente i due fratellini che si trovavano nella loro casa. Nell’incidente sono rimaste ferite anche una decina di persone. Le autorità francesi stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.